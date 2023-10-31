عاجل
زراعة الوادي الجديد: حصاد محصول الأرز بإنتاجية وفيرة في مزارع مفيض باريس أخبار العالم.. عشرات الشهداء والجرحى في عموم فلسطين.. قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة.. روسيا تتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة إبادة جماعية لسكان غزة.. قمة عربية طارئة في الرياض صحف السعودية.. فلسطين قضية العرب الأولى.. المملكة تؤكد إدانة استهداف المدنيين وتطالب المجتمع الدولي بدور حاسم أخبار الفن.. محمد أنور عن مشاركته في موسم الرياض: شرف لي.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين لهذه الأسباب.. احذر تناول الشاي الفتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علا غانم تتهم طليقها بالإزعاج ومضايقتها بالرسائل.. ما القصة؟

علا غانم
علا غانم

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في إتهام الفنانة علا غانم لـ طليقها ع ح بالسب والقذف، وكذا إرسال رسائل مزعجة ومضايقات لها، حيث استمعت لأقوال الفنانة علاء غانم في الاتهامات الموجهة الي طليقها.

علا غانم تتهم طليقها بالسب والقذف

و استمعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال الفنانة علا غانم في إتهامها لطليقها بالسب والقذف وتعمد إزعاجها من خلال إرسال رسائل ومضايقات لها أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وغادرت الفنانة علا غانم مقر النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوالها، حيث تقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الدعوى.

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

فيما قررت النيابة العامة في القاهرة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الإتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، بأنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات بين الحين والأخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

وكانت الفنانة علا غانم، حرصت على تواجدها في مركز الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة ، إثرالقصف والعنف المستمر لهم على يد الإحتلال الصهيوني، ودخلت الفنان علا غانم في حالة انهيار وبكاء هستيري ، وقالت فى تصريحات لـ "عرب وود": نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي ونشارك في حملات الإغاثة والمساعدات".

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

كشفت الفنانة علا غانم خلال الأيام الماضية عن رغبتها فى تبني طفلة من دولة فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر، وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.

وقد علقت  الفنانة علا غانم مؤخرًا على أزمتها مع طليقها السابق ، قائلة أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي، وأضافت علا غانم فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.

علا غانم خلافات زوجية طليق علا غانم مشاكل زوجية النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

موضوعات متعلقة

علا غانم في النيابة بسبب طليقها.. القصة الكاملة

قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. أسيل: بياع الأنابيب دمر حياتي

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر بولاق الدكرور

هشم رأسه.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوج عمته في إمبابة

مكاسب بالملايين خلال 4 ساعات.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حفل المنصورية

لغز تشويه ملثمين لفتاتين بـ ماء النار في منشأة القناطر

مصرع أم وابنها صعقًا بالكهرباء في الجيزة

ضرب إخواتي الصغيرين.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة جاره بالوراق

ترشيحاتنا

ميدو: 3 لاعبين يمكنهم ضمان فوز الأهلي على صن داونز بالدوري الإفريقي

متى يحال طالب الجامعة إلى مجلس التأديب.. القانون يجيب

مفاجأة.. تحرك عاجل من الأهلي لعودة محمد شريف بعد اهتمام الزمالك بضمه

بقذائف الهاون.. القسام تستهدف قوة راجلة من جنود الاحتلال

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ