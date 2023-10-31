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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

3185 حالة| تكليفات رئاسية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بهذه الغرامة

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

يعد البناء في الصحراء أفضل صحيا من التعدي على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، ويعطي طرقا أوسع ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، تخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي.

ولذلك، تحرص الحكومة المصرية علي منع التعديات على الأراضي الزراعية ومنع التعدي على أراضي الدولة، بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موجات لمنع التعديات وإزالتها واستعادة الأراضي. 

منع التعديات على الأراضي الزراعية

وفي هذا الصدد، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضى الزراعية، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكى، محافظ كفرالشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

ومن جانبه، عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وذلك لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده أمس بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الاراضي الزراعية .

بعد توجيهات الرئيس.. برلمانى: التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف

غداً.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .

 جهود الدولة لمنع هذه التعديات

وفي إطار جهود الدولة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، إليكم هذه الخطوات التي قامت بها الدولة، والتي جاءت كالتالي: 

1- - إنشاء وحدة للمتغيرات المكانيه بالتنسيق مع هيئه المساحة العسكرية، وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات.
2- اتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى، بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية والصادر بشأنها قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم "533/2022" بمختلف أنواعها مركزياً. 

3- تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة.

4- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة 152 من القانون.

5- يواجه المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

6- شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

7- يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

8- يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

9- تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

10- لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

3185 حالة تعد بالأراضى الزراعية 

وفي هذا الإطار، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبو صدام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطلبنا ووجه الحكومة بمنع التعديات علي الأراضي الزراعية.

وأشار أبو صدام، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثلجت صدورنا وسيكون لها أثر بالغ في وقف التعديات على الأراضي الزراعية بعد تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التعديات، وأكد أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأكمل: "الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، حيث أن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها". 

غداً.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

بعد توجيهات الرئيس.. احذر عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

والجدير بالذكر، أنه سبق، واستعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضى الزراعية على مساحة 10037 فدان، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن اجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكى بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.

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