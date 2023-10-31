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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصدي بحسم والإزالة الكلية لعدد26حالة تعدي على الأرضي الزراعية منهم 8حالات بالمهد

إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الارض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ الصباح الباكر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

 

 

كما تابع محافظ الغربية خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

أعلن مركز ومدينة المحلة عن الإزالة الكلية لـ14 حالة بقرية بشبيش وقام مركز كفر الزيات بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات بازلت أسفلت على أرض زراعية وتم حرث 15 قيراط بقرية دقرن كما تمت إزالة حالتين في المهمد.

وقام مركز ومدينة طنطا بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة بقرية خرسيت وجاري حرث الأرض والثانية إزالة تشوينات بقرية كفر الحماة التابعة لمحلة مرحوم.

وفي مركز ومدينة زفتى تمت إزالة حالتين الأولى إزالة تعدي عبارة عن تشوينات زلط ورمل بقرية دمنهور الوحش بوجود الشرطة والثانية إزالة سور من البوص وقوائم حديد بدمنهور الوحش بالإضافة إلى إزالة حالة في المهد.

وإزالة حالتين في المهد بمركز ومدينة بسيون، الأولى عبارة عن تشوينات أتربة على مساحة ١٩٠م بقرية تجريج والثانية إزالة ورشة كاوتش بقرية مشال.

أما في مركز ومدينة السنطة تمت إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات طوب على فدان وسبعة قراريط عبارة عن مصنع طوب بقرية كفر الحاج داوود تبع الجعفرية. والثانية تم إزالة تشوينات بمساحة قيراط و7 أسهم بقرية بلاي التابعة لمیت یزید.

وفي مركز قطور تم إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات على أرض زراعية بجوار الطريق الدولي والثانية إزالة في المهد لسور مخالف بطول ٢٠ م طولي وارتفاع ۳م بعزبة العرب التابعة لبلتاج فضلا عن إزالة حالتين في مركز ومدينة كفر الزيات.

جامعة طنطا: مجلة البحوث الهندسية تنضم إلى قاعدة النشر العالمية Elsevier

 

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إزالة التعديات على الأراضي التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المحافظة الوطنية للطوارئ والسلامة تعديات على الأراضي الزراعية

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