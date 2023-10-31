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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بزيادة وزن ملحوظة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بصورة جديدة على إنستجرام  

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية صورة جديدة مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وظهرت شمس الكويتية بزيادة وزن ملحوظة، وهي ترتدي عباءة واسعة مشجرة بالورود وبأكمام طويلة.

 

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واختارت شمس الكويتية تسريحة انسيابية ناعمة مع وضع الحجاب على رأسها من التل الشفاف.

ووضعت شمس، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو الناعم والآي لاينر، والكحل باللون الأبيض، مع وضع اللون الاحمر الناري للشفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قلادة وأسورة وخاتما كبيرا باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية
شمس شمس الكويتية إطلالة شمس الكويتية تفاصيل إطلالة شمس الكويتية المطربة شمس الكويتية

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