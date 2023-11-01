مدبولي: سيناء في قلب كل مصري ولن نتخلى عن متر واحد منها.. والشيخ عيسى الخرافين: كلنا جنودا خلف الرئيس السيسي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

مدبولي: سيناء في قلب كل مصري ولن نتخلى عن متر واحد منها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة علي تعمير وتنمية سيناء، مضيفا أن لا يوجد دولة تتعرض علي خريطة العالم للتحديات التي تواجهها مصر.

شيخ قبيلة العكور: سيناء أصبحت أرضا خصبة للتنمية والاستثمار

أكد الشيخ عارف أبو عكر شيخ قبيلة العكور في سيناء، أن الإرهاب انتهى نهائيا من سيناء، وأن سيناء بخير وأمان ودخلت مرحلة جديدة مرحلة البناء والتعمير.

المقاومة الفلسطينية تعلن موعد الإفراج عن بعض المحتجزين الأجانب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن الفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء بأنهم سيطلقون سراح بعض المحتجزين الأجانب خلال الأيام المقبلة.

مجلس الوزراء: سيناء ليست مجرد صحراء وهي في قلب مشروع التنمية المصرية|فيديو

قال سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العريش بـ سيناء اليوم، تضمنت عدة رسائل واضحة وصريحة على وضع سيناء بالنسبة إلى مصر.

محافظ شمال سيناء: المستشفيات الميدانية بالشيخ زويد جاهزة لاستقبال مصابي غزة غدا

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم امتداد لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء.

رسائل مهمة.. تعليق أحمد موسى على زيارة مدبولي لشمال سيناء

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهد زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء ومقر الكتيبة ١٠١، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء وجه رسائل قوية للعالم بشأن تنمية سيناء.

الشيخ عيسى الخرافين: سيناء اسمها أم الشهداء.. وكلنا جنود خلف الرئيس السيسي

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء اليوم للعريش بـ سيناء كانت زيارة جيدة للغاية، مؤكداُ أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شرح اليوم المراحل التنموية في سيناء، وأنه سوف يتم البدء في المرحلة الثانية في التنمية بسيناء.

مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية: مصر تحركت لدعمنا منذ اللحظة الأولى للعدوان

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن القانون الدولي لا يعطي الاحتلال حق الدفاع عن النفس، بل يعطي المعتدى عليه والمحتلة أراضيه الحق في الدفاع عن نفسه وتقرير المصير".

وثيقة مسربة لمخابرات إسرائيل حول تهجير سكان غزة إلى سيناء.. شاهد

ظهرت وثيقة سرية وضعتها المخابرات الإسرائيلية، لتهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، للعلن، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "العربية".

ننتمي لبلدنا مصر.. أحد مشايخ سيناء يعلن دعم وتأييد العواقل والقبائل للرئيس السيسي

وجه الشيخ عرفات خضر أحد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد زيارته اليوم على شمال سيناء.