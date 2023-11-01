أخبار التوك شو| رسائل مدبولي من شمال سيناء وتأثير حرب غزة على أسعار الغذاء

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة ، نرصد أبرز في سياق التقرير التالي.



أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب علاج الفلسطينيين برفح: معندناش صفقة قرن



أكد الاعلامي أحمد موسى، أن مصر دائما تدعم القضية الفلسطينية على ارض الواقع، مضيفا أن مصر تستضيف 9 مليون مواطن من سوريا والسودان ودول عربية آخرى.



الناتو في غزة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء



حذر الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وثيقة تتضمن اقتراح ألماني يستهدف مصر، وإدارة دولية لقطاع غزة، مضيفا أن هناك مخاطر من وجود قوات حلف الناتو على حدود معبر رفح



مستشار وزير التموين الأسبق: حرب غزة لن تؤثر على أسعار الغذاء|فيديو

قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة ومستشار وزير التموين الأسبق،إن الحرب فيغزة لن تؤثر اقتصاديًا على مصر،مؤكداً أن إسرائيل وغزة يعتمدون على مصر في استيراد الكثير من الأغذية وستوفر مصر ولن تزيد الأسعار.

وأضاف نور الدين، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن إسرائيل تعتمد على مصر في استيراد الخضار المجمد بشكل كبير، كما أن غزة تعتمد على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، وحرب غزة هي من أثرت على عدم تنفيذ الحكومة لمبادرة تخفيض الأسعار والتي شملت السلع الاستراتيجية.

السفير محمد العرابي: زيارة رئيس الوزراء لمعبر رفح لها دلالات هامة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدعوة لقمة عربية طائرة يأتي في ضوء أن هناك دول هي الأكثر تأثيرًا في الإقليم الآن، وهي القادرة على التدخل على المستوى الدولي، والإقليمي، والفلسطيني، وفكرة الانتظار لوجود قمة افريقية عربية لم يكن مناسبا في ضوء الأحداث الحالية.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الوضع في غزة أصبح حرج للغاية، ويحتاج إلى تحركات سريعة، إذ أن أعضاء مجلس الأمن من الدول العربية يكون لهم إسهام في قرار أممي لوقف نزيف الدماء.

إبراهيم عيسى: مجزرة جباليا أمام أنظار العالم وجميع الأطراف في حالة شلل|فيديو



علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر اليوم في قصف مخيم جباليا في غزة، مشددًا على أننا اليوم شهدنا مذبحة مخيم جباليا وقوات الاحتلال يسقطون قتلى أمام أنظار العالم، موضحًا أن هذه المعركة يقودها بنيامين نتنياهو بجنون بإجرامه وإسرائيل في حالة من التدمير والإجرام ويأتي بإجرام لم يسبقها أحد فيه.

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

مدبولي: سيناء في قلب كل مصري ولن نتخلى عن متر واحد منها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة علي تعمير وتنمية سيناء، مضيفا أن لا يوجد دولة تتعرض علي خريطة العالم للتحديات التي تواجهها مصر.

شيخ قبيلة العكور: سيناء أصبحت أرضا خصبة للتنمية والاستثمار

أكد الشيخ عارف أبو عكر شيخ قبيلة العكور في سيناء، أن الإرهاب انتهى نهائيا من سيناء، وأن سيناء بخير وأمان ودخلت مرحلة جديدة مرحلة البناء والتعمير.

المقاومة الفلسطينية تعلن موعد الإفراج عن بعض المحتجزين الأجانب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن الفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء بأنهم سيطلقون سراح بعض المحتجزين الأجانب خلال الأيام المقبلة.

مجلس الوزراء: سيناء ليست مجرد صحراء وهي في قلب مشروع التنمية المصرية|فيديو

قال سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العريش بـ سيناء اليوم، تضمنت عدة رسائل واضحة وصريحة على وضع سيناء بالنسبة إلى مصر.

محافظ شمال سيناء: المستشفيات الميدانية بالشيخ زويد جاهزة لاستقبال مصابي غزة غدا

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم امتداد لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء.

رسائل مهمة.. تعليق أحمد موسى على زيارة مدبولي لشمال سيناء

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهد زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء ومقر الكتيبة ١٠١، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء وجه رسائل قوية للعالم بشأن تنمية سيناء.

وثيقة مسربة لمخابرات إسرائيل حول تهجير سكان غزة إلى سيناء.. شاهد

ظهرت وثيقة سرية وضعتها المخابرات الإسرائيلية، لتهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، للعلن، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية "العربية".

ننتمي لبلدنا مصر.. أحد مشايخ سيناء يعلن دعم وتأييد العواقل والقبائل للرئيس السيسي

وجه الشيخ عرفات خضر أحد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد زيارته اليوم على شمال سيناء.

حقوق الإنسان بمجلس النواب: هناك حركة عمرانية كبيرة حدثت في شمال سيناء|فيديو



قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رأى أثناء زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى العريش، بلد جديدة تبنى، بالإضافة إلى شبكات طرق، ومساكن جديدة، ومدارس ومحطات صرف صحي، وغيرها.

الشيخ عيسى الخرافين: سيناء اسمها أم الشهداء.. وكلنا جنود خلف الرئيس السيسي

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ

قبائل سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء اليوم للعريش بـ سيناء كانت زيارة جيدة للغاية، مؤكداُ أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شرح اليوم المراحل التنموية في سيناء، وأنه سوف يتم البدء في المرحلة الثانية في التنمية بسيناء.

مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية: مصر تحركت لدعمنا منذ اللحظة الأولى للعدوان

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن القانون الدولي لا يعطي الاحتلال حق الدفاع عن النفس، بل يعطي المعتدى عليه والمحتلة أراضيه الحق في الدفاع عن نفسه وتقرير المصير".



