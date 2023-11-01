الأهلي أم الزمالك.. نجم فيوتشر يحسم وجهته المقبلة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اجتماعات مكثفة بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة لبحث ملف التدعيمات خلال يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، مطلب رئيسي للجهاز الفني بالنادي الأهلي للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي".

عمر كمال يحدد رغبته من الانضمام للزمالك أم الأهلي

وأضاف أمير هشام: "اللاعب رغبته الأولى هي النادي الأهلي وأقرب لارتداء قميص الفريق، بل وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى ملعب التتش".