مصر للطيران تفتتح خطا مباشرا بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا| صور

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكب ، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس، وذلك يأتي فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التي تصل إليها حول العالم



وبهذه المناسبة صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصري والإندونيسي خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين.

وأضاف أن السوق الآسيوي من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التى نأمل أن تحقق مردودا إيجابيا فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وتحسن حركة السياحة الأسيوية الواردة إلي مصر.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها في الوصول بعملائها إلي أكبر عدد من النقاط حول العالم خاصة فى ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

ومن جهته، أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية و يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية.