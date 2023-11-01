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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودي يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمبني الطوارئ والعيادات الخارجية بقنا العام

اجتماع مبنى طوارىء
اجتماع مبنى طوارىء قنا العام

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال  تنفيذ المرحلة الثانية من مبني الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفي قنا العام، في إطار حرص المحافظة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى حالات الطواريء، واستكمال المنظومة الطبية المتكاملة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والمهندس عصام الدين شحات، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

 

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وأوضح محافظ قنا ، بأن مبني الطوارئ يقع علي مساحة 3200 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، الدور الأرضي مخصص للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 14 عيادة خارجية متخصصة، أما الطوابق العليا فتضم أقسام عناية مركزة، غرف عمليات، وحدة حروق متكاملة، الإنعاش الرئوي، شبكة الغازات، صيدلية، معامل تحاليل وتركيبات، معامل أشعة، غرفة عزل، مخازن أدوية، استراحات للأطباء والتمريض.

 

وأضاف الداودى، بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي بالمبني وجاري البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن إنشاء مبنى الطوارئ يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، إضافة إلى رفع مستوى الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لإستقبال جميع حالات الطوارىء لتلقي العلاج دون الحاجة لنقلهم إلي أماكن أخرى.

 

اجتماع العيادات الخارجية

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قنا مبنى الطوارئ العيادات الخارجية مستشفى قنا العام الرعاية الطبية عناية مركزة برنامج التنمية المحلية

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