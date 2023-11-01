الاحتلال يطلق النار على رعاة أثناء رعيهم الماشية وتحرك عاجل من الجيش اللبناني

أفادت قناة المنار اللبنانية بأن وحدة من الجيش اللبناني برفقة قوات اليونيفيل الدولية تقوم بالبحث عن رعاة أطلقت عليهم قوات الاحتلال النار أثناء رعيهم الماشية في منطقة الوزاني.



وعلي صعيد العمليات في جنوب لبنان؛ اعلن حزب الله اللبناني استهدافه قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية الي ان الاستهداف أوقع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في إيلات تحاول التصدي لصواريخ تقول انها بالستية او من طراز كروز اطلقها الحوثيون من اليمن .

كما أطلق صاروخان مضادان للدروع أصابا دبابة ميركافا إسرائيلية على حدود لبنان وحالة الجنود بداخلها صعبة جدا .

فيما دوت صفارات الانذار من جديد في مستوطنات الجليل الغربي على حدود لبنان.