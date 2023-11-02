أخبار الفن| منشور مؤثر لـ رشا سامي العدل .. أحمد فؤاد خليل يكشف وصية والده

منشور مؤثر لـ رشا سامي العدل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أحمد فؤاد خليل يكشف وصية والده، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا أعلنت من خلاله ايقاف التعامل مع عدد من مكاتب الكاستنج دايركتور، أو اختيار المواهب المشاركة بالأعمال الفنية.

تحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان سامي العدل الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1946، ورحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.

يحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

يحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان صباح فخري، الثانية، إذ ولد في 2 مايو عام 1933، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

أحيت رشا ابنة الفنان سامي العدل، ذكرى ميلاد والدها الراحل، التي توافق اليوم الخميس 2 نوفمبر، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أدى الفنان عبد المجيد عبدالله، بروفته النهائية أمس الأربعاء استعدادا لحفله الغنائي الليلة الخميس 2 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو من بروفة عبد المجيد عبدالله، ظهر فيه يؤدي أغانيه التي سيحيي بها الحفل، أمام فرقته الموسيقية.

كشف أحمد ابن الفنان فؤاد خليل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل، والذي عانى من مرض الشلل النصفي بسبب جلطة في المخ بأخر سنوات عمره.

وقال أحمد فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن والده عانى من مرض السكري مع الإصابة بالشلل النصفي الناتج عن جلطة دماغية، بالإضافة إلى إصابته بالتيبس بسبب قلة الحركة وعدم استجابته للعلاج الطبيعي، ما جعله ملازم للفراش لأطول فترة ممكنة.