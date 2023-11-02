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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| منشور مؤثر لـ رشا سامي العدل .. أحمد فؤاد خليل يكشف وصية والده

أخبار الفن
أخبار الفن

منشور مؤثر لـ رشا سامي العدل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أحمد فؤاد خليل يكشف وصية والده، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

 

بالأسماء.. نقابة المهن التمثيلية توقف العمل مع مكاتب اختيار المواهب

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا أعلنت من خلاله ايقاف التعامل مع عدد من مكاتب الكاستنج دايركتور، أو اختيار المواهب المشاركة بالأعمال الفنية.

 

في ذكراه.. سر بكاء سامي العدل بفيلم حرب الفراولة

تحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان سامي العدل الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1946، ورحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.

 

في ذكراه .. قصة زواج حسن كامي رغم اختلاف الديانة

يحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

 

في ذكراه .. قصة دخول صباح فخري موسوعة جينيس بمدة غناء قياسية

يحل اليوم الخميس 2 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان صباح فخري، الثانية، إذ ولد في 2 مايو عام 1933، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

 

بكلمات مبكية .. رشا سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها

أحيت رشا ابنة الفنان سامي العدل، ذكرى ميلاد والدها الراحل، التي توافق اليوم الخميس 2 نوفمبر، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفته النهائية استعدادا لحفله بموسم الرياض.. شاهد

أدى الفنان عبد المجيد عبدالله، بروفته النهائية  أمس الأربعاء استعدادا لحفله الغنائي الليلة الخميس 2 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو من بروفة عبد المجيد عبدالله، ظهر فيه يؤدي أغانيه التي سيحيي بها الحفل، أمام فرقته الموسيقية.

 

طلب عرض مسرحية راقصة قطاع عام يوم وفاته.. أحمد فؤاد خليل يكشف اللحظات الأخيرة بحياة والده

كشف أحمد ابن الفنان فؤاد خليل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل، والذي عانى من مرض الشلل النصفي بسبب جلطة في المخ بأخر سنوات عمره.

وقال أحمد فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن والده عانى من مرض السكري مع الإصابة بالشلل النصفي الناتج عن جلطة دماغية، بالإضافة إلى إصابته بالتيبس بسبب قلة الحركة وعدم استجابته للعلاج الطبيعي، ما جعله ملازم للفراش لأطول فترة ممكنة.

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