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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مبادرة "الطالب المنتج".. ورشة تدريبية عن كيفية صناعة منتجات الألبان بجامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فودة  نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان" بالكلية.


وقال الدكتورإيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الورشة حاضر فيها الدكتور محمد البربري ، كما أنها تمت بالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.


وتناولت الورشة مشتقات وبسترة وتعقيم الحليب ، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تصنيع الزبادي ، والجُبْن بمختلف أنواعه.

جامعة بنها وزارة التضامن الاجتماعي كلية الزراعة بمشتهر الحليب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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