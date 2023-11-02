مبادرة "الطالب المنتج".. ورشة تدريبية عن كيفية صناعة منتجات الألبان بجامعة بنها

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان" بالكلية.



وقال الدكتورإيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الورشة حاضر فيها الدكتور محمد البربري ، كما أنها تمت بالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.



وتناولت الورشة مشتقات وبسترة وتعقيم الحليب ، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تصنيع الزبادي ، والجُبْن بمختلف أنواعه.