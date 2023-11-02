أول تعليق من روسيا على فشل الولايات المتحدة في اختبار صاروخ باليستي

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تلقت إشعارًا من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينيوتمان 3.

وأضاف بيسكوف، أن عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ البالستية يتم الإخطار بها من قبل الجانبين، ولهذا السبب تم تلقي جميع الإخطارات اللازمة، ويتصرف الجانب الروسي بنفس الطريقة.

ورفض المتحدث باسم الكرملين التعليق على تجربة الإطلاق الفاشلة للصاروخ الباليستي الأمريكي، وقال "لا ينبغي أن يكون هذا موضوعا لتعليقاتنا".

وقالت قيادة الضربة العالمية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان، إن الجيش الأمريكي أنهى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز مينيوتمان 3 بسبب خلل تم اكتشافه خلال تجربة إطلاق من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.

ووفقا للبيان، تم "إنهاء الصاروخ الباليستي العابر للقارات بأمان" فوق المحيط الهادئ في الساعة 12:06 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ في الأول من نوفمبر "بسبب خطأ أثناء إطلاق تجريبي".

ولم يحدد البيان الأمريكي طبيعة الفشل في إطلاق الصاروخ، مضيفا أن الأمر يتطلب "تحليلا دقيقا" لتحديد السبب.

وتم الإعلان عن الإطلاق التجريبي سابقًا من قبل المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، حيث قال إن الإطلاق كان يهدف إلى إثبات موثوقية نظام الردع الاستراتيجي الأمريكي ويكون بمثابة إشارة ضمانات للحلفاء من الولايات المتحدة.