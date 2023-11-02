مستشار الرئيس الفلسطيني: نعقد آمالا كبيرة على القمة العربية الطارئة

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع عن الفلسطينيين كل ما يساعد على الحياة سواء بانقطاع الكهرباء والمياه ونقص كامل في الخدمات نتيجة القصف المتوحش على القطاع والضفة الغربية.

وقال محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” ان فلسطين تعقد آمالا كبيرة على القمة العربية الطارئة التي ستعقد يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، بشأن وقف إطلاق النار وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أهمية إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع بصورة مستمرة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن الموقف المصري صارما وواضحا بشأن القضية الفلسطينية ورفضه لفكرة تفريغ القضية والتهجير والدفاع عن القضية.

قطاع غزة

وشدد على أهمية الموقف العربي الموحد لإفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، مبينا أن الشعب الفلسطيني صامد وله الحق في الحياة والخلاص من الاحتلال.