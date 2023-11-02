ضبط 5 أطنان حشيش وأسلحة.. مصرع وإصابة 5 عناصر إجرامية بالبحر الأحمر

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس.

وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 أطنان) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 350 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية متاجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.