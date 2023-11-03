عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حاليا أسوأ فترات حياته.. فيديو

اقتصاد إسرائيل
اقتصاد إسرائيل

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حاليا أسوأ فترات حياته.

txt

بالمليارات.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم

txt

الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.. ارتفاع معدل البطالة ومخاوف من تسريح عشرات آلاف العمال

وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "السلاح الاقتصادي هو أهم سلاح حاليا، وهو من الممكن أن يفجر أزمات وثورات وعدم استقرار سياسي وأمني".

 

وأشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،: "الاقتصاد الإسرائيلي حقق خسائر أكثر من 7 مليار دولار، وانهيار في الشيكل لأكثر من 40%"، موضحا: "هناك تراجع للتصنيف الائتماني بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".

 

وأوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،: "60% من الاستثمارات الأجنبية الذاهبة لإسرائيل بدأت تتراجع، والعلامات التجارية بدأت توقف عملها، فضلا عن توقف الرحلات السياحية".

الاقتصاد الإسرائيلي الدكتور على الادريسي الخبير الاقتصاد علي الإدريسي الخبير الاقتصادي السلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

ترشيحاتنا

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ