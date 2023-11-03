خبير: الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حاليا أسوأ فترات حياته.. فيديو

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حاليا أسوأ فترات حياته.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "السلاح الاقتصادي هو أهم سلاح حاليا، وهو من الممكن أن يفجر أزمات وثورات وعدم استقرار سياسي وأمني".

وأشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،: "الاقتصاد الإسرائيلي حقق خسائر أكثر من 7 مليار دولار، وانهيار في الشيكل لأكثر من 40%"، موضحا: "هناك تراجع للتصنيف الائتماني بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".

وأوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،: "60% من الاستثمارات الأجنبية الذاهبة لإسرائيل بدأت تتراجع، والعلامات التجارية بدأت توقف عملها، فضلا عن توقف الرحلات السياحية".