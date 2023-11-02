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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: الحكومة والبنك المركزي يعملان لدعم النشاط الاقتصادي .. فيديو

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة كما هو وهذا معناه أن تكلفة الاقتراض لن تزيد.

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وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "البنك المركزي يعي تماما أنه يعمل من أجل ألا يتأثر النشاط الاقتصادي برفع سعر الفائدة".

 

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملان لدعم النشاط الاقتصادي، حتى لا يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة جراء الأزمات العالمية"، مؤكدا: "الحكومة تنسق مع البنك المركزي لتشجيع النشاط الاقتصادي".

 

وتابع: "الحكومة أصدرت اليوم 10 قرارات مهمة جدا، منها قرار عمل توسعة لمحافظة الإسماعيلية بسبب التكدس السكاني وهذا يشجع تخصيص قطع الأراضي في منطقة شرق البحيرات وهذا شيء جيد لأن مدينة الإسماعيلية تحتاج إلى المزيد في هذا الشأن".

 

وأوضح: "من ضمن قرارات الحكومة هو ترشيد الإنفاق العام في كل الاستخدامات للموازنة العامة للدولة، والتأكيد على أن ترشيد الإنفاق مهم جدا حتى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل".


 

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