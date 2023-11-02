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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دالا المهندس تبرز جمالها وأنوثتها بملابس مكشوفة

دالا المهندس
دالا المهندس

شاركت ملكة جمال مصر والبلوجر الشهيرة دالا المهندس متابعيها، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تألقت "دالا" بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس مكشوفة، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة واللون الاحمر في الشفاه.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقا طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

وكتبت دالا المهندس عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، «تم طلاقي رسميا بتاريخ اليوم، الحمدلله وربنا يعوضني كل خير».

يذكر أن دالا المهندس وكريم مكرم كانا قد تزوجا في عام 2022، وكانا يعتبران من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.


 

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