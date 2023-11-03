الأسعار الجديدة لنيسان سنترا 2024 .. صور

ارتفعت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 من جديد، وذلك مع بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث شهدت هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلية السيدان، زيادة اجمالية قدرها 29 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات نوفمبر، وابرز مواصفاتها الفنية.

نيسان سنترا موديل 2024

تعرف على مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

تستطيع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 118 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان سنترا موديل 2024

وتستخدم السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وعدد من التجهيزات الخاصة بالحماية منها، وسائد هوائية ثنائية، فرامل ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام مانع السرقة.

نيسان سنترا موديل 2024

بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، كاميرا خلفية للمساعة على الاصطفاف، حساسات ركن، وتجهيزات اخرى منها، شاشة داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى جنوط رياضية 16 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي، ومسند يد خلفي، وزجاج معتم بالناحية الخلفية.

نيسان سنترا موديل 2024

الأسعار الجديدة للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الاولى Base أوتوماتيك نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 771 ألف جنيه بدلًا من 742 ألف جنيه.

الفئة الثانية Upper أوتوماتيك نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 799 ألف جنيه بدلاً من 770 ألف جنيه.