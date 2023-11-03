طيران الإمارات تضيف رحلات جديدة إلى القاهرة بأكبر طائرة في العالم إيرباص A380

بدأت طيران الإمارات، تشغيل طائرة إيرباص A380 ثالثة لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى مصر بهذا الطراز، حيث وصلت الطائرة العملاقة المعروفة بأنها أكبر طائرة في العالم ذات طابقين إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها راكباً ، لتكون إضافة لرحلات الإمارات إلى مصر.

وأضاف طيران الامارات ثلاث رحلات جديدة أسبوعياً، ليصل عدد رحلاتها إلى القاهرة إلى أربع رحلات يومياً بإجمالي 28 رحلة في الأسبوع، ثلاث منها بطائرات A380 والرابعة بطائرة بوينج 777).

وتساهم خطوة الناقلة هذه في تلبية الطلب القوي وإتاحة الفرصة أمام العملاء المسافرين بين القاهرة ودبي.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة طائراتها A380 لتلبية الطلب المتزايد على السفر على مستوى العالم، وتشغّل حالياً 90 طائرة من هذا الطراز العملاق. وكانت القاهرة الوجهة الأولى في أفريقيا التي تخدمها الناقلة بطائرات A380، ولا تزال تتمتع بأعلى حصة من خدمات هذه الطائرات في القارة السمراء. ويمكن لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، المسافرين من القاهرة دخول صالة طيران الإمارات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، الواقعة فوق نقطة التفتيش الأمني الثانوية والمنطقة الحرة.

ولا تزال طائرة الإمارات A380 تحظى بإقبال وتفضيل العملاء. وتتميز هذه الطائرة بالفخامة والابتكار، فقد حققت العديد من الإنجازات الأولى في الصناعة، بما في ذلك الصالون الجوي والشاور سبا، بالإضافة إلى تجربة تناول الطعام الراقية، ونظام الترفيه الجوي الحائز جوائز، والخدمات الأرضية المتفوقة.