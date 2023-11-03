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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من سيارتها | زوجة لاعب الزمالك السابق تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال

دينا سليم
دينا سليم

خطفت المذيعة دينا سليم زوجة خالد الغندور نجم الزمالك السابق أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وتالقت دينا سليم من سيارتها بإطلالة كاجوال  مرتدية تي شيرت وبنطال جينز، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

يلتقي نادي الزمالك امام نظيره زد مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

 

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