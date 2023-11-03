بهدف حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على قطر.. فيديو

فاز فريق الوكرة على ضيفه قطر بنتيجة 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "الوكرة يفوز على قطر بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.. ويرتقي إلى المركز الثاني برصيد (17 نقطة) خلف السد (19 نقطة) وبلا هزيمة حتى الآن"



وجاء هدف حمدي فتحي، فى الدقيقة 37 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس فريق فطر.

ويعد هدف حمدي فتحي، فى مرمى فريق قطر، الثاني له مع فريق الوكرة، منذ انضمامه خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد هدفه فى شباك فريق المرخية، بالجولة الرابعة.