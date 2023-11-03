فيتوريا يتابع لقاء الزمالك وزد في الدوري

يتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك و زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .