فى الجيم.. صديقة رونالدو تسحر العيون بإطلالة مثيرة

شاركت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها صورة جديدة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جورجينا في الصورة بإطلالة رياضية جريئة من الجيم، وهى تؤدى تدريبات رياضية شاقة مما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.