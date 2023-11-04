أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

فقد تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه ، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق إستخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه .. وبإستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

كما تم ضبط (عامل رخام "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر") وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة الهاتف المشار إليه من (فرد أمن إدارى) أثناء تواجده بدائرة القسم، كرهاً عنه بإستخدام السلاح المشار إليه.. وبسؤال المجنى عليه أيد صحة الواقعة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم ، وبمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعثر بحوزته ( سلاح نارى " طبنجة " وطلقتان من ذات العيار) .

كما تم ضبط (سائق وعاملين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها (كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام ") وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب " الفك" بدائرة القسم بالإشتراك مع (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الجنوط بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما عدد (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهم عدد (35) جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة .

كما تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة بولاق ، لقيامهم بسرقة عدد (20) جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل"، تم بإرشادهم ضبط جميع أجهزة اللاب توب المستولى عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.