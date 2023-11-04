عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

فقد تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه ، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق إستخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه .. وبإستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

كما تم ضبط (عامل رخام "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر") وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة الهاتف المشار إليه من (فرد أمن إدارى) أثناء تواجده بدائرة القسم، كرهاً عنه بإستخدام السلاح المشار إليه.. وبسؤال المجنى عليه أيد صحة الواقعة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم ، وبمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعثر بحوزته ( سلاح نارى " طبنجة " وطلقتان من ذات العيار) .

كما تم ضبط (سائق وعاملين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها (كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام ") وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب " الفك" بدائرة القسم بالإشتراك مع (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الجنوط بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما عدد (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهم عدد (35) جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة .

كما تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة بولاق ، لقيامهم بسرقة عدد (20) جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل"، تم بإرشادهم ضبط جميع أجهزة اللاب توب المستولى عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السرقات السرقة القاهرة المقطم تشكيل عصابى جرائم السرقة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

موضوعات متعلقة

ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس في القاهرة

تحويلات مرورية بمحور المشير طنطاوي لتنفيذ أعمال المونوريل

ضبط شخصين يزوران دمغات وأختام المشغولات الذهبية بورشة في القاهرة

فر هاربا.. الأمن يلاحق قائد سيارة صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بالقاهرة

العثور على طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص في القاهرة

صوَّرا جريمتهما بالفيديو.. ضبط مُطلقي الرصاص على شقيقين في المرج

ضبط شخص بالقاهرة يدير محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات سرقة ويضبط الجناة

ترشيحاتنا

كرات نارية.. ظاهرة سماوية مذهلة في هذا الموعد | تفاصيل

وقف إطلاق النار فورا.. ماذا ناقش وزراء الخارجية العرب باجتماعهم مع بلينكن؟

حُسم الأمر.. كلوب يكشف عن السبب الوحيد لرحيل محمد صلاح واسم ناديه الجديد

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

صحيفة أمريكية: ما تواجهه إسرائيل من أسلحة للمقاومة الفلسطينية يختلف عن السابق

وزير الصحة من العريش: 5 حالات فلسطينية تخضع لعمليات جراحية دقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

لن تصدق| تناول هذه الخضروات تساعد في تقوية المناعة بفصل الشتاء

فيديو

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

ادلها سبحة.. معجب يفاجئ نوال الكويتية في حفل السعودية

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

وفاة لاعب الوداد المغربي أسامة فلوح والحزن يسيطر على النادي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ