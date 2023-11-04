كآبة الشتاء على الأبواب ... اكتشفه أفريقي في أمريكا .. وهذا كل ما تريد أن تعرفه عن المرض الموسمي

أصبحت الأيام أقصر وأكثر قتامة وبرودة، على الأقل في نصف الكرة الشمالي، وعلى الرغم من أن هناك الكثير لنتطلع إليه في فصل الشتاء، إلا أنه ليس بالضرورة أفضل وقت في السنة بالنسبة للجميع، فقد عانى العديد من الأشخاص من "كآبة الشتاء" بشكل أو بآخر، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تكون هذه التغيرات في المزاج والنوم والشهية علامات على شيء أكثر خطورة، وهو شكل من أشكال الاكتئاب المعروف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي، أو SAD.

فعندما انتقل الدكتور نورمان روزنتال من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، شعر بقدر أقل من النشاط خلال فصول الشتاء القاسية، فقد لاحظ أن الآخرين شعروا بنفس الشعور، ويقول روزنتال، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة جورج تاون: "تمامًا مثل أوراق الخريف، أصيبوا بالاكتئاب في الموعد المحدد، في الربيع، تنعكس الحالة من تلقاء نفسها"، وقد درس المشكلة، ونشر أول بحث عن المتلازمة وصاغ اسمها: الاضطراب العاطفي الموسمي، أو SAD.

نوبة سريرية مع اكتئاب شديد يصيب 5%

وجد روزنتال أن حوالي 1 من كل 20 شخصًا في الولايات المتحدة مصاب بالاضطراب العاطفي الموسمي. إذا كنت مصابًا به، فقد تشعر بالخمول أو الاكتئاب، والنوم الزائد، والإفراط في تناول الطعام، وزيادة الوزن، وعدم الاهتمام بالقيام بالأشياء التي استمتعت بها سابقًا. يعاني العديد من الأشخاص من الكآبة الشتوية، وهي نسخة أخف من الحزن، حيث تشعر وكأنك نسخة أكثر حزنًا أو نعاسًا أو أبطأ من نفسك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، يقول الدكتور بول ديسان، مدير عيادة أبحاث الاكتئاب الشتوي في كلية الطب بجامعة ييل: "من الطبيعي أن يشعر الناس بالسوء قليلاً في الشتاء، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، تكون هذه التغييرات شديدة حقًا، وتؤدي إلى ما يعادل نوبة سريرية من الاكتئاب الشديد"، فيما تقول الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) إن حوالي 5% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي، ويستمر عادة حوالي 40% من العام، وتكون الأعراض أكثر شيوعًا في أشهر الخريف والشتاء، وتشمل مشاعر الحزن والتعب والرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والنشا وما يرتبط بها من زيادة في الوزن.

اكتئاب sad الفرعي يصيب 10%

ويوضح ديسان، أن ما يقرب من 10% من الأشخاص يعانون من اضطراب SAD الفرعي، حيث يعانون من بعض الأعراض عندما تتغير الفصول ولكنهم لا يستوفون معايير الاكتئاب السريري، ويعتقد الأطباء أن الاضطراب العاطفي الموسمي مرتبط بانخفاض التعرض لأشعة الشمس واضطراب إيقاع الساعة البيولوجية التي تعد من السمات المميزة لأشهر الشتاء - ولهذا السبب لن تجد الكثير منها في فلوريدا، كما يقول ديسان.

والشيء الوحيد الذي لا يراه هو وجود صلة بين اضطراب القلق الموسمي والتوقيت الصيفي، خلافًا للاعتقاد الشائع (على الرغم من أن تغيير الوقت، خاصة في الربيع، يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية خاصة به )، ويضيف: "في معظم الأحيان، يتكيف الناس مع الساعة الجديدة، ولا نعتقد أنه سيتم القضاء على الاضطراب العاطفي الموسمي إذا ألغينا التوقيت الصيفي، سواء كان بعض الناس أكثر حساسية لهذه القفزة الزمنية، فمن المؤكد أن هذا ممكن".

هؤلاء الأكثر عرضه للإصابة بـSAD

بحسب الصحيفة الأمريكية، يمكن لأي شخص أن يعاني من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر استعدادًا من غيرهم، ويبدأ الحزن عادةً عندما يتراوح عمر الشخص بين 18 و30 عامًا، ويقول ديسان إن الأشخاص من جميع الأعراق يمكن أن يصابوا به، على الرغم من أن المجموعات الاسكندنافية قد تكون أقل عرضة للإصابة به، وتابع: "الباحثون يعتقدون أن معدلات الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي أعلى بنحو ثلاثة أضعاف لدى النساء عنها لدى الرجال، والنساء اللاتي يميلن إلى حدوث تغيرات مزاجية أكثر في فترة ما قبل الحيض أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي، والعكس صحيح".

ويلعب الموقع - وخاصة خط العرض - دورًا مهمًا أيضًا، ويقول ديسان إن اضطراب القلق الاجتماعي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعيشون بعيدًا عن خط الاستواء، ولهذا السبب تكون معدلاته أعلى في الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وكندا وأقل في الجنوب، وأضاف: "هناك مجموعة كاملة من العوامل المحتملة، والإثارة في الطب النفسي هي أن كل هذه الأشياء تتراكم، فإذا كان كل شيء يسير بشكل رائع في حياتك، فربما ستكون أقل عرضة لظلام الشتاء، ومن ناحية أخرى، إذا كنت تتعرض لأنواع مختلفة من الضغوط، فأعتقد أنك أكثر عرضة للإصابة".

كيف يتم علاجها؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالاضطراب العاطفي الموسمي — خاصة إذا كنت تعاني من اكتئاب شديد أو تراودك أفكار انتحارية — فيجب عليك تحديد موعد مع أخصائي الصحة العقلية، كما يقول ديسان. يمكنهم تقييم أعراضك وإجراء التشخيص والإشراف على مسار العلاج إذا لزم الأمر، ويضيف: "إذا كان اكتئابك بهذه الخطورة، فلا تعبث بمعالجة نفسك، واحصل على شخص مؤهل لعلاجك".

وبحسب صحيفة npr، يقول ديسان إن مضادات الاكتئاب قد تكون الحل الصحيح لبعض الأشخاص. لكن العديد من المرضى يفضلون المحاولة – وقد حققوا النجاح – باستخدام نهج أكثر طبيعية، فنقطة البداية القياسية هي العلاج بالضوء الساطع، حيث يتعرض المريض للضوء الساطع أول شيء في الصباح، ومن الأفضل قبل الساعة 8 صباحًا أو حتى قبل ذلك. يجب أن تكون قوة صندوق الضوء 10000 لوكس (مقياس لشدة الضوء)، وهو ما يقارنه ديسان بالوجود "بالخارج في شهر يوليو في منتصف النهار".

ويجب على المرضى الجلوس أمام الضوء - على بعد قدم تقريبًا منه أو أكثر، اعتمادًا على حجمه وسطوعه الدقيق - لمدة 30 دقيقة تقريبًا (حتى لو انخفض في النهاية إلى 15 دقيقة)، في نفس الوقت كل صباح، لمدة سبعة أيام. أسبوع، والتحسن يمكن أن يكون هائلا، حتى لو استغرق الأمر عدة أسابيع للوصول إلى تأثيره الكامل، وبالنسبة للعديد من مرضانا، هذا أمر واضح وبسيط، إنه معجزة، فهذا علاج يغير حياة العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي أو الاضطراب العاطفي الموسمي الفرعي.