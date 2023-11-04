قرار عاجل حول فترات قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قرار قطع الكهرباء حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن تغييرات في عدد ساعات انقطاع الكهرباء وفقًا لجدول تخفيف الأحمال من ساعتين إلي ساعة واحدة وفقًا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات إلي مركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء، للعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين و أنه بالفعل بدأ مركز التحكم القومى في تخفيف الأحمال بقدرة 1600 بدلًا من 3200 ميجا وات، وذلك منذ يوم أمس الجمعة، وأبلغت شركة القابضة للكهرباء، التحكم القومى بالاستمرار لمدة ساعة واحدة فقط فى التخفيف.

https://www.youtube.com/watch?v=OF88iRM3aj8



كما اكد ايضا على أن شركات توزيع الكهرباء تلقت تعليمات من التحكم الوطني، بخفض زمن تخفيف الأحمال ساعة واحدة، علي أنه من الممكن أن يتم زيادة موعد التخفيف إلى ساعتين أو أكثر خلال الفترة المقبلة.

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من ناحيه اخرى كان بالفعل انتهى فصل الصيف و توقع الجميع أن تخفيف الأحمال انتهى معه، وأن الكهرباء استقرت في المنازل، و لكن فوجئ الكثيرون بانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين في بعض المحافظات بعد ها كانت أعلنت وزارة الكهرباء عن الجدول الخاص بتخفيف أحمال الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد قرار رئاسة الوزراء معدل قطع الكهرباء لمدة ساعتين، بعد ما كانت ساعة واحدة نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

و لكن تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية عن المواعيد السابقة لتزيد المدة من ساعة إلى ساعتين ثم عاد مرة اخرى الي ساعة بناء على القرار الذي سبق وتم توضيحه لحضراتكم.