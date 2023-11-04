العميد محمد فكري: شاركنا في الحرب قبل التخرج ونفذنا مهمة عمليات مبكرة

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه تدرب على التعامل مع الأسلحة والذخيرة الحية في الكلية الحربية.

وأضاف في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "هيئة التدريس في الكلية الحربية عملوا كقادة في أثناء تنفيذ العمليات التي كُلفت بها الكلية، ونحن كنا جنود".

وتابع: "حفرنا خطًا دفاعيًا كاملًا وخنادق؛ لنكوِّن موقعًا دفاعيًا، لذلك نحن شاركنا في الحرب قبل التخرج، ونفذنا مهمة عمليات مبكرة ونحن طلاب".

ويقدم "محمد الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد، ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.