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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.. أخبار سعيدة

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) يكتسب الأشخاص المولودون خلال هذا الفترة، الرومانسية الشديدة، وتغليب العاطفة على العقل.

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاحد 5 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي


برج الحوت وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

كن حذرا لأنك تميل إلى الجدال والنقاش بحدة وقد ترفض الحوار كليا مسببا الإحراج أو القطيعة في العلاقة. قد تجد الكثير من المعترضين على علاقتك بالشريك، فتحل بالصبر لتتضح الصورة أكثر. قد تسمع بخبر يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.

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برج الحوت حظك اليوم مهنيا

حاول أن تلتزم بعملك بشكل كبير، ولا تؤجل عمل اليوم إلى يوم أخر، مع القيام بالمهام المكلف بها بشكل واضح، حتى تنتهى من عملك بسرعة دون أن تشعر بالإحباط والقلق.


برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

أجلس مع عائلتك بعض الوقت، لتكون ذكريات سعيدة مع أطفالك وشريك الحياة، والتحدث عن الأمور الممتعة، وعمل رحلة قصيرة لأسرتك، للترفيه عنهم.


برج الحوت حظك اليوم صحيا

حاول أن تقوم بالتمارين الرياضية كل صباح مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، مع شرب الماء، وتنظيم مواعيد النوم في المساء.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تحقق أحلامك لتصبح حقيقة، وإذا وجدت فرصة للسفر إلى الخارج، أقبل ولا تتردد فقد تكون فرصة لك، وحتى تتعرف على أشحاص جدد.

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