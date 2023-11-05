أستاذ علوم سياسية: سقوط إسرائيل خطر على الأمن القومي لأمريكا

قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية، إن القانون الدولي هو قانون القوة، وليس ضروري أن يطبق هذا القانون من صاغة ولكن قوة جديدة مضافة للأقوياء، مضيفاً أن كوريا في زمن من الأزمنة كانت ضعيفة ولكن حالياً هي قوة دولية.



وأضاف «شعت» من خلال تقديمه لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" أن أمريكا ليست عاجزة أمام القوة الإسرائيلية، لافتاً إلى أن اللوبي في أمريكا خرج بمظاهرات بأعداد كبيرة ضد نتنياهو يريدون إسرائيل دولة ديمقراطية وليست إجرامية.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن سقوط إسرائيل خطر على أمن أمريكا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعبر وجود إسرائيلي بمثابة أمنها القومي.