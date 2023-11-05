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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيمتها 350 مليون جنيه.. التحقيق في واقعة ضبط 5 أطنان حشيش بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بدأت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر التحقيق في واقعة ضبط الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بحوالي 350 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية كشفت اعتزام عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات من مخدر الحشيش بالبحر الأحمر. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأحد المناطق بمحافظة البحر الأحمر، وعقب شعورهم بقوات الأمن بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

أسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت نحو 5 أطنان، بالإضافة إلى 4 بنادق آلية وخزائنها، كميات من الطلقات النارية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بما يقرب من 350 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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