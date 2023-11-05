عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب من الشقة .. جريمة غير أخلاقية في الحي الشعبي بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، شاب، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة واستمعت النيابة الي أقوال والد المجني عليه 

نص أقوال والد المجني عليه :

س: ما تفصيلات بلاغك تحديدا ؟
ج: اللي حصل ان انا كنت في الشغل وراجع من العاصمة الإدارية وقابلت بنتي  في الشارع ولقيتها بتقولي يابابا انت عرفت اللي حصل قولت لها حصل ايه ردت عليا وقالت لي في شاب في الشقة اللي في الدور الأرضي نده لأخويا وقاله تعالي اقرا لي دي وشدوا من علي باب الشقة ودخله الشقة بالعافية و ضربوا ضرب جامد لدرجة انه بيعيط وبيصوت والشخص ده عمل معاه حاجة وحشة وفي نفس الوقت لقيت ابني جاي عليا من بعيد هو وصاحبه وقولتله فيه ايه راح مقرب جنبي وفي ودنى وقالي بصوت مخنوق يابابا فيه واحد في الدور الارضي قالي تعالي اقرا دي انت بتعرف انجليزي قالتله أه راح قاله تعالي طيب اقرا لي دي وابني قالي انه راح له الشقة بتاعته في الدور الارضي وشده داخل الشقة بالعافية و بعد ما دخل الشقة ضربه لدرجة انه كان بيصوت وبيعيط بصوت عالي والراجل ده قلع بنطلونه واجبره بالضرب مرة اخري علي  ممارسة علاقة وهو بيصوت شافه واحد من صحابة شاف اللي بيحصل من الشباك راح جاب الكلب بتاعه وقعد يخبط علي باب الشقة دي فسابه واول ما فتح الباب أتلمت الجيران وبعد كده ابني ساب البيت وطلع البيت فوق وعلي طول اخدت ابني وروحت اخبط علي البيت كتير ولقيت فيه قفل محطوط على الشقة و وفتحت واحدة جارتهم قالت لي فيه ايه قولت لها فين الناس اللي هنا ردت عليا وقالت لي كلهم مشيوا وسابوا انشقة وحطوا قفل علي الباب واخدت  ابني في عربيتي وروحت القسم وقولت لهم عايز اعمل محضر ووجهوني لوحدة المباحث وطلعت المباحث وقولت لهم علي اللي حصل وفحصوا البلاغ بتاعي وعرفنا نوصل للي عمل كده في ابني و جابوه وجه علي القسم

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمه دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

أقل جرام بـ1,466 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وثمن غير متوقع لعيار 21

ترشيحاتنا

استشهاد 21 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب ميناء غزة

انتقام السماء| إسر.ائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

كيف تصلي الاستخارة وما علامات تحقق نتائجها؟.. بشارة ودعاء يغفل عنه الكثير

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ