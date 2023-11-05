عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : تقديم كامل الدعم والتيسيرات لحملة 100 يوم صحة

إستمرار فاعليات 100
إستمرار فاعليات 100 يوم صحة بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتقديم كامل الدعم والتيسيرات لحملة 100 يوم صحة للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من أجل خدمة المواطن وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين للوصول لمجتمع خالي من الأمراض عن طريق الكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وسوء التغذية والباطنة والعظام وتطعيمات فيروس "C" وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء عصام سعد إلى صرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذه الحملة التى تقدم خدماتها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة مؤكداً مسؤولية الجميع تجاه المبادرة لدورها الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية لهم بالمجان مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا في المناطق المحرومة والنائية مطالبًا رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة لوضع الخطط المشتركة وتوفير مقرات للحملة بالوحدات المحلية.

محافظ أسيوط يناقش مشاكل المواطنين وخطط التنمية مع أعضاء النواب والشيوخ

تموين أسيوط تقود حملة لمتابعة محطات الوقود بعد تحريك الأسعار


وفي هذا السياق استقبلت الوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري فعاليات حملة 100 يوم صحة، والتي تنفذ من خلال حملات طرق الابواب واستهداف الأسر بالقرى والنجوع لتقديم خدمات 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة بالمجان للمواطنين وتشمل المبادرة "خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل".

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مبادرة 100 يوم صحة المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

محافظة أسيوط: جلسة تشاور بمركز البدارى لمناقشة احتياجات المواطنين

محافظ أسيوط يوجه بترشيد الإنفاق في جميع القطاعات

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص بجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ