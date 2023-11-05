ارتفاع عدد قتلي الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بعمليته البرية في غزة إلى 32.

وذكرت في نبأ عاجل نقلته “العربية” أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات إنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن.

في سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مُخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

في سياق مُتصل، أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم "الشاطئ" غرب غزة.