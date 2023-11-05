مفاجأة مدوية.. تعرف على موقف حسام حسن من تولى تدريب الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق حقيقة ما تردد عن اقتراب حسام حسن من تولّي منصب المدير الفني للزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج المتراجعة للمدرب الحالي لخوان كارلوس أوسوريو.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على “فيسبوك”: "مصدر: لا صحة لوجود مفاوضات مع حسام حسن لتدريب الزمالك، واتجاه لاستمرار أوسوريو لمواجهة بيراميدز في كأس مصر".

وأضاف: "حسام حسن يبتعد عن تفكير مجلس الزمالك حال الاستقرار على رحيل أوسوريو".

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 8 نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة كأس مصر النسخة الماضية 2022-2023.