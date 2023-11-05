مدير صحة القليوبية يوجه بتوفير كراسات المواليد بالمركز الطبى بالخصوص

فاجأ الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المركز الطبي بالخصوص بزيارته اليوم للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتفقد جميع أقسام وعيادات المركز

واطمئن وكيل الوزارة خلال الزيارة على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وانضباط سير العمل بالمبادرات الرئاسية وكذلك من توافر الطعوم واللقاحات وانتظام سير العمل بمكتب الصحة وعملية تسجيل المواليد والوفيات.

ورصد وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية بعض الملاحظات أثناء المرور أهمها التأكيد على إعادة ترتيب المخازن والتنسيق مع مدير مستشفى الخصوص المركزي ومدير الإدارة الصحية بنقل كرسي أسنان من المستشفى إلي المركز الطبي وضرورة توفير عدد كاف من كراسات المواليد، وتكليف مدير إدارة الرعاية الأساسية بتوفير طبيبة تنظيم أسرة للعمل بالمركز وضرورة توفير جهاز أشعة بالمركز لتلبية احتياجات المرضى، وتوفير أماكن لانتظار المرضى وتغير غرفة قطع التذاكر واختيار مكان مناسب تسهيلا على المرضى.

جدير بالذكر أن المركز الطبي بالخصوص تم استلامه وتشغيله في سبتمبر 2022، والمركز مقام علي مساحة 2500 م2، ومكون من 3 طوابق، الطابق الأول مكون من غرفة الطوارئ، الصيدلية، غرفة قطع التذاكر، غرفة النفايات، غرفة الملفات، غرفة المبادرات والتعقيم، والطابق الثاني مكون من المعمل، العيادات الخارجية، التطعيمات، متابعة الأطفال متابعة الحوامل، فحص السمع لحديثي الولادة، نادي الأسرة، أما الطابق الثالث فهو مكون من تنظيم الأسرة، سكن الأطباء، سكن التمريض، مخزن، ومكتب الصحة.