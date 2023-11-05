عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير صحة القليوبية يوجه بتوفير كراسات المواليد بالمركز الطبى بالخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

فاجأ الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المركز الطبي بالخصوص بزيارته اليوم للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتفقد جميع أقسام وعيادات المركز

 واطمئن وكيل الوزارة خلال الزيارة على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وانضباط سير العمل بالمبادرات الرئاسية وكذلك من توافر الطعوم واللقاحات وانتظام سير العمل بمكتب الصحة وعملية تسجيل المواليد والوفيات.

ورصد وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية بعض الملاحظات أثناء المرور أهمها التأكيد على إعادة ترتيب المخازن والتنسيق مع مدير مستشفى الخصوص المركزي ومدير الإدارة الصحية بنقل كرسي أسنان من المستشفى إلي المركز الطبي وضرورة توفير عدد كاف من كراسات المواليد، وتكليف مدير إدارة الرعاية الأساسية بتوفير طبيبة تنظيم أسرة للعمل بالمركز وضرورة توفير جهاز أشعة بالمركز لتلبية احتياجات المرضى، وتوفير أماكن لانتظار المرضى وتغير غرفة قطع التذاكر واختيار مكان مناسب تسهيلا على المرضى.

جدير بالذكر أن المركز الطبي بالخصوص تم استلامه وتشغيله في سبتمبر 2022، والمركز مقام علي مساحة 2500 م2، ومكون من 3 طوابق، الطابق الأول مكون من غرفة الطوارئ، الصيدلية، غرفة قطع التذاكر، غرفة النفايات، غرفة الملفات، غرفة المبادرات والتعقيم، والطابق الثاني مكون من المعمل، العيادات الخارجية، التطعيمات، متابعة الأطفال متابعة الحوامل، فحص السمع لحديثي الولادة، نادي الأسرة، أما الطابق الثالث فهو مكون من تنظيم الأسرة، سكن الأطباء، سكن التمريض، مخزن، ومكتب الصحة.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الخصوص غرفة المبادرات الفريق الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

8 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية غدا

محافظ القليوبية يفتتح فعاليات برنامج البناء الثقافي لـ300 إمام وخطيب

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب الخلافات بينهما بالقليوبية لجلسة 8 نوفمبر

محافظ القليوبية : التصدي بكل قوة لأى مخالفات للبناء

تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في القليوبية

الكشف على 1230 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالقليوبية

التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالقليوبية

شبورة كثيفة على طرق القليوبية وتحذيرات للسائقين.. صور

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

سكنك مبقيش حلم.. إمتلك شقتك وقسط علي 20 سنة وادفع بالتمويل العقاري

القصة الكاملة لهجوم بيومي فؤاد على محمد سلام وحقيقه طرده من المسرحية

حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين

رايحة على المقبرة.. سؤال يكسر القلب لطفلة خرجت من تحت أنقاض غزة

طلبها الجميع .. ميزة جديدة لتسهيل اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

فيديو

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ