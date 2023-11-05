ضربات صاروخية .. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

قالت الكتائب، في بيان إن “قمنا بقصف قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية ردا على المذبحة التي ارتكبت بحق المدنيين”.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم، قصف مدينة بئر السبع المحتلة بالصواريخ.

وقالت كتائب القسام، في بيان إن “قمنا بإطلاق وابلا من الصواريخ على مدينة بئر السبع المحتلة ردا على المذبحة التي ارتكبت بحق المدنيين”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق من اليوم، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون”.