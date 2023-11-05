لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

أجساد طفولية كان من حقها مثل باقي أطفال العالم أن تسمتع بالحياة وتعلب وتتعلم وتجد وطنًا أمانًا تعيش وتهنأ على أرضه لكن هذه الأمور أصبحت مجرد أحلام لأطفال فلسطين الذين يعانون من التصعيدات الغاشمة والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائليلي على قطاع غزة.

أظهر مقطع فيديو جديد ومؤلم من داخل احدي المستشفيات معاناة مجموعة من أطفال فلسطينين في قطاع غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض حيث لم تتوقف أجسادهم عن الارتجاف بشكل مروع.

غزة اليوم

قبل قليل، زعم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، أن إسرائيل “تبذل قصارى جهدها” لإبعاد السكان المدنيين في غزة “بعيداً عن الأذى”.

وادعى قائلا في تصريخات نقلتها “CNN”: 'إننا نبذل قصارى جهدنا للتمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين. نحن ندعو السكان المدنيين إلى الانتقال إلى الجنوب بعيدًا عن طريق الأذى، وحماس تفعل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى”.

ووصف هرتزوج مقتل المدنيين بأنه 'مأساوي'، لكنه قال إن إسرائيل لا يمكنها 'السماح لحماس بالحصانة لأنها تختبئ خلف المدنيين'.

وقال هرتسوج إن إسرائيل ستكون منفتحة على فكرة الهدنة الإنسانية إذا كان ذلك يعني إخراج الرهائن من غزة، لكنه قال إن حماس “ليست جادة” بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن و”تلعب على كسب الوقت”.