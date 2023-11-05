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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة  و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام و عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ .

وفى هذا السياق، ، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

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