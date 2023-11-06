بـ5 جنيهات.. تركيبة للتخلص من الناموس فورا

يعاني البعض أثناء تواجدهم في المنزل من انتشار بعض الحشرات الطائرة سواء الناموس والذباب، لذلك يبحثون عن أفضل طريقة للتخلص من هذه الحشرات.

وقدمت الصيدلانية إيمان صلاح طريقة آمنة للتخلص من الناموس والذباب والحشرات المزعجة، مشيرة إلى أن البعض يعاني عند فتح الأبواب والنوافذ للتهوية من دخول الحشرات، ويحشى من استخدام المبيدات الحشرية خوفا على الاطفال، فضلا عن رائحتها النفاذة والكريهة.

وأوضحت أن هناك تركيبة من الزيوت الطبيعية تقلل وتمنع من الناموس والذباب وتعطر الجو وايضا ليس لها ضرر علي الاطفال.

مكونات التركيبة

عبارة عن لتر ماء مضاف اليه زيت اللافندر الخام وايضا ٥ سم من زيت النعناع او الليمون، ويرش عند الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات من الأساس.

ومن المعروف ان نبات اللافندر طارد فعال للناموس وايضا زيت الليمون أو النعناع يقوي من فعالية زيت اللافندر.