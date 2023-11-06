رئيس الحكومة الفلسطينية : وزير التراث الإسرائيلي يريد رؤية هيروشيما في غزة

علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، وقال غنه يريد أن يرى "هيروشيما" في غزة.

وخلال كلمة له في مستهل جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي التحرك بسرعة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد اشتية على أن غزة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، مشددا على أنها بحاجة إلى ماء وكهرباء وطعام ودواء الآن.

وطالب اشتية المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الحكومة الإسرائيلية وإصدار أمر بتوقيف مجرمي الحرب في غزة.

كما دعا أشتية الأمم المتحدة إلى إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي ونشر صور أطفال غزة، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في السجون الإسرائيلية.