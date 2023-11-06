استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي بغزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله بحي النصر في غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وفي وقت سابق، إنه منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، استشهد نحو 46 صحفيا إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ورفعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالات أنباء دولية: "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8485 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.