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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع نظيره بدولة سيراليون نقل الخبرات المصرية وتدريب الكوادر

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني المهندس فاندى تورى وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون والوافد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ويأتى هذا اللقاء فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وسيراليون ونقل الخبرات والإمكانات المصرية فى مجال النقل الجوي إلى دولة سيراليون الشقيقة.

خلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات التعاون والشراكات الفعالة وسبل تطويرها.

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني على قوة وترابط علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم اللا محدود إلى جميع الأشقاء الأفارقة بصفه عامة وجمهورية سيراليون بصفه خاصة فى مختلف أنشطة الطيران المدني  لتنميه قدراتها التشغيلية والفنية من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية وزيادة تدريب الكوادر البشرية بسيراليون، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه أعرب وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والذى يؤكد على قوة وترابط العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات خاصة  وأن هناك رغبة من جانب الحكومة السيراليونية فى امتداد علاقات التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية لما لها من مكانه وتاريخ مرموق فى صناعة النقل الجوي.

وأشاد فاندى بالطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة الماضية فى مختلف القطاعات وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

جاء اللقاء فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على تسخير كافة إمكانياتها وقدرتها وخبرتها  فى دعم الأشقاء الأفارقة.

 

 

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