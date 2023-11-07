الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لأزمة غذاء وتوجه نداء عاجلا للمواطنين.. بشرى بشأن مسابقة 30 ألف معلم| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الصحة: استقبال 17 مصابا من الجرحى الفلسطينيين.. وكل الحالات خطيرة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تم استقبال 17 من الجرحى المصابين من فلسطين ، وتم الكشف الطبي عليهم وتسكينهم في المستشفيات، موضحا أن هناك استعدادات أكبر بكثير من قبل وزارة الصحة لاستقبال أعداد أكبر داخل مصر.

عاجل.. عودة 100 مواطن مصري من غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بعودة ١٠٠ مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة.



رجل مختل.. تعليق هام من السفير حجازي حول إمكانية استخدام القنبلة النووية بغزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قصف المستشفيات في فلسطين وآخرها مستشفى الشفاء في غزة، وضرب المساجد والكنائس واستهداف أطقم الإعلام والأطباء تؤكد أنهم يرغبون في القضاء على مراكز التجمع الشعبي.



الحكومة تنفي تعرض مصر لأزمة غذاء.. فيديو

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة وجود أزمة غذاء حاليا في مصر.

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “ أنه لا حقيقة لوجود أزمة غذاء حاليا ”.



وزير فلسطيني: 73 % من الشهداء أطفال ونساء وكبار سن

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن الحكومة تتابع الوضع في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب بحكم مسئوليتها عن الشعب.

نداء عاجل من الحكومة للمواطنين بشأن هذا الأمر.. فيديو

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة غذاء في مصر.

ودعا المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بالابتعاد عن أي شائعات أو أحاديث مغرضة هدفها إثارة البلبلة والفتن بلا أي داعي.

مسئولة أممية: مخبز واحد من 23 يعمل .. ووضع غزة في تدهور مستمر

قالت أمينة القريعي مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إنّ البرنامج كان يقدم الدعم من خلال 23 مخبزا في غزة، ولكن اليوم لم يعد هناك إلا مخبزا يعمل ومن خلاله يتم تقديم الدعم، وهذا يشير إلى أن الوضع هناك في تدهور مستمر.



البقرة الحمراء.. أزهري يكشف مخطط اليهود لهدم المسجد الأقصى.. فيديو

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، رأي الشريعة الإسلامية في ما يحدث في قطاع غزة، ومخطط الجماعة المحتلة لهدم المسجد الأقصى.



موعد الاختبارات| بشرى سارة لـ المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، آخر تطورات المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشكلة المستبعدين وليدة اللحظة، حيث أنه عندنا تم إعلان النتيجة تم تعيين 16 ألف معلم والباقي لم يتم اجتياز بعض الاختبارات".





لن تتجاوز 31 جنيها.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأسعار الجديدة للسجائر.. فيديو

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن السجائر المصري أسعارها لن تتجاوز 31 جنيها.

وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشريحة الأولى للسجائر المصري انخفضت من 55 إلى 31 جنيه بعد القضاء على المحتكرين".

