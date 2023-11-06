لتوثيق المساعدات الإنسانية بغزة.. عرض فيلم مسافة السكة غدا

تعرض قناة "CBC"، يوم غد الثلاثاء في الخامسة والنصف ظهرًا، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مسافة السكة" عن المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب المصري إلى أشقائهم في قطاع غزة.

يوثق الفيلم بداية من التوجيه الرئاسي، مرورًا بتجهيز المساعدات وشحنها إلى معبر رفح، وكواليس اعتصام المتطوعين على بوابات المعبر أثناء رفض قوات الاحتلال مرور شاحنات المساعدات، انتهاء بدخولها واستلام أهلنا في غزة للمساعدات ووصول الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.

يروي ضيوف الفيلم كيف تعاملت الدولة المصرية بمبدأ مسافة السكة لانقاذ الأشقاء في قطاع غزة من معرفة الاحتياجات الضرورية إلى استلام المساعدات من كافة أنحاء الجمهورية وتجهيز مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الدولية.

نجوم الفن

مع تزايد الجهود جمعية لدعم فلسطين في أزمة الحرب على قطاع غزة، حرص عدد من نجوم الفن على إعلاء قيم الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز هؤلاء النجوم الذين أعلنوا عن مواقفهم الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.

ويجز

حرص مطرب الراب الشهير ويجز علي تخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية المقبلة لدعم أهل غزة.

ونشر ويجز عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام: بينما تنفطر قلوبنا على اخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات.

واستكمل ويجز: وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وجميع المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي.

كما نشر ويجز مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء مشاركته فى مظاهرة بأمريكا ضد الاحتلال الإسرائيلى والمجازر التى يرتكبها ضد فلسطين.

وقال ويجز خلال الفيديو : "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسمائهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن يتفوق الناس".

علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم عن رغبتها فى تبني طفلة من دولة فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر .

وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.