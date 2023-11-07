أكد اللاعب أحمد حسن عن انتهاء الأهلي من الإتفاق مع عمر كمال علي كل بنود العقد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي: أنهينا الاتفاق مع عمر كمال على كل بنود العقد.. كولر وافق على ضمه".

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انتقال اللاعب عمر كمال عبد الواحد من نادي فيوتشر إلي نادي الأهلي في يناير المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"عمر كمال عبد الواحد طلب رسميا من إدارة نادي فيوتشر الموافقة علي انتقالة للأهلي في يناير وطلب من الأهلي دفع أي فلوس لفيوتشر لشرائه في يناير لأنه عاش مع فيوتشر وقتا طويلا وسعيد وهم ناس محترمة لم ير منهم إلا كل خير ، وساعدوه علي الوصول إلى هذا المستوى الذي لفت إليه انتباه العديد من الأندية وتسبب في انضمامه للمنتخب القومي لكرة القدم".

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في الرابعة مساء على إستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.