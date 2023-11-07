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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش الدولي يستقبل معدات مستشفى ميداني من الإمارات

وصول المساعدات إلي
وصول المساعدات إلي مطار العريش الدولي

يصل إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء ، عدد من الطائرات  عبر الجسر الجوي من دولة الإمارات ، لنقل معدات خاصة بمستشفي ميداني سيقام في قطاع غزة لتقديم الرعاية الطبية للفلسطينيين  ،  وإجراء العمليات الجراحية العاجلة للجرحى المصابين في أحداث غزة. 

وتقيم دولة الإمارات، مستشفى ميدانيا في قطاع غزة يضم 150سريرا، بحيث تضم المستشفى تخصصات الجراحة العامة جراحة العظام والأطفال والنساء الباطنة والأسنان عيادة نفسية الاشعة المقطعية ومعمل تحاليل وصيدلية وخدمات طبية متنوعة. 

9 آلاف طن

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت 9000 طن تقريبًا، وبلغت نسبة المساعدات الغذائية حوالي 50%،  بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات .

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العريش مطار مستشفي ميدانى الامارات

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