استجابة للجمهور.. البرلمان التركي يعلن مقاطعة بعض المنتجات لدعمها إسرائيل

أعلن البرلمان التركي اليوم الثلاثاء إزالة منتجات كوكاكولا ونستله من مطاعمه بسبب دعمهما لإسرائيل، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البرلمان اليوم وتصريح لمصدر ذكر اسم الشركتين لوكالة رويترز.

وجاء بيان البرلمان التركي، دون تسمية الشركات، حيث قال: “تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافيتريات والمقاهي في حرم البرلمان”.

من جانبه قال مصدر برلماني لرويترز إن مشروبات كوكا كولا وقهوة نستله سريعة التحضير كانتا العلامتين التجاريتين الوحيدتين اللتين تمت إزالتهما من القائمة.

وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذ استجابة لطلب الجمهور.