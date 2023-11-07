نجم الزمالك السابق يكشف مصير أحمد فتوح في الفترة المقبلة

كشف أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفترة القادمة، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بعرضه للبيع.

وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أحمد فتوح سيظل مجمد في نادي الزمالك لنهاية الموسم، رغم أنه كان قريبا من تجديد عقده مع النادي، وبنسبة كبيرة لن يرحل خلال شهر يناير المقبل.

وتابع "كنت أرى أن مطالب فتوح لتجديد عقده مبالغ فيها كثيرًا، واللاعب سيخسر شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة، وسيخسر أيضا مكانه في منتخب مصر بسب بما فعله.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

