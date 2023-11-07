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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

محمد صبحي حارس الزمالك
محمد صبحي حارس الزمالك

إدمان المراهنات.. حالة من الجدل اثيرت في الساعات القليلة الماضية بشأن تورط اللاعب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تطبيق المراهنات، وذلك بعدما زعم البعض وجود صور من المحادثات الشخصية لمحمد صبحي التي تفيد تورطه في تطبيق المراهنات.

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حقيقة تورط محمد صبحي

 

وانقسمت آراء الجماهير إلي حد كبير بين من يري أن حارس مرمي نادي الزمالك متورط في تطبيق المراهنات، وبين من رفض تصديق تورط محمد صبحي في هذا التطبيق وأنها أخبار متداولة عارية من الصحة، خصوصًا عقب تداول أنباء عن وصول تلك الأخبار لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وخضوع محمد صبحي للتحقيق.

ولمتابعة المزيد حول حكم المراهنات في الشرع وتورط بعض اللاعبين فيها .. تابع الفيديو جراف التالي:

المراهنات محمد صبحي الزمالك تطبيق المراهنات المحادثات الشخصية لمحمد صبحي

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